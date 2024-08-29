“تعرف على «تردد قناة MBC3 الجديد» مغامرات كرتونية مذهلة بانتظار أطفالكم!!

في عالم الأطفال تعتبر قناة MBC3 واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يثري تجربة المشاهدة، ومع دخول عام 2024 قامت القناة بتحديث ترددها لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أكثر متعة ووضوحاً، لذا سنقدم لكم في هذا في هذا المقال عبر موقعنا البديل تفاصيل التردد الجديد لقناة MBC3، كما سنعرض لكم أبرز أفلام الكرتون التي يتم عرضها عبر هذه القناة.
تردد قناة MBC3 عبر القمر الصناعي النايل سات
مع التحديثات الجديدة لقناة MBC3 يمكن للمشاهدين الاستمتاع بجودة بث محسنة وتجربة مشاهدة رائعة لذا سنعرض لكم التردد الجديد على قمر النايل سات:
|التردد
|11475
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|⅚
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قناة MBC3 عبر القمر الصناعي العرب سات
ولتجربة مشاهدة فائقة الجودة على قناة MBC3، نقدم لكم التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات لكي تستطيع ضبط جهاز الاستقبال والحصول على أفضل محتوى ترفيهي وتعليمي:
|التردد
|12399
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|¾
|الاستقطاب
|رأسي
أشهر برامج الكرتون في قناة MBC3
تقدم قناة MBC3 مجموعة واسعة من برامج الكرتون التي تجذب الأطفال وتستمتعهم، ومن بين أشهر برامج الكرتون على القناة:
- “سلاحف النينجا”: هو مسلسل كرتوني يتابع مغامرات أربعة سلاحف مراهقين متحولين، مدربين في فنون النينجا، يقودهم المعلم سبلينتر في مواجهة الأشرار والدفاع عن مدينة نيويورك.
- “توينتي”: برنامج يجمع بين الإثارة والمرح في مغامرات شيقة لشخصياته المتنوعة.
- “سبونج بوب سكوير بانتس” يعرض مغامرات سبونج بوب وأصدقائه في قاع البحار بأسلوب فكاهي وجذاب.
- “الخروف شون”:هو مسلسل كرتوني بريطاني يتابع مغامرات شون الخروف الذكي والمشاغب الذي يعيش في مزرعة ويقود أصدقائه الحيوانات في مغامرات كوميدية ومواقف طريفة مليئة بالتحديات والمفاجآت.
- “مغامرات توم وجيري”: يعرض النكات والمواقف الكوميدية بين القط توم والفأر جيري.