عملاق الفئة المتوسطة... موبايل Oppo A3 أحدث اصدار من اوبو مقاوم للصدمات والماء!! سعر قليل وإمكانيات ممتازة

موبايل Oppo A3، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت ويأتي ذلك بعد أن قامت شركة أوبو بالإعلام عن هذا الهاتف الجديد والذي يتميز بتصميمه الأنيق بالإضافة إلى الخامات العاليه التي تم استخدامها في الهاتف وجودته التي جعلته ينافس الكثير من الهواتف الاخرى من الفئات الاقتصادية نظرا لأنه يتمتع بمواصفات عالية وسعر مناسب كما يتميز الهاتف بوجود السطوع العالي والبطاريه تدوم لفترة طويلة كما ان هذا الهاتف مقاوم للصدمات.

مواصفات موبايل Oppo A3

يتمتع موبايل Oppo A3 بأن لديه العديد من المواصفات ومن بينها ما يلي:

يوجد الهاتف بألوان متعددة ومن بينها اللون الأسود واللون البنفسجي واللون الابيض.

يقوم الهاتف بتدعيم منفذ 3.5 ملم في حالة السماعات التقليدية.

يوجد الهاتف بإصدار 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام بالإضافة إلى 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

يقوم الهاتف بتدعيم السعة التخزينية من خلال استخدام كارت ميموري.

الكاميرا مزدوجة وتصل دقتها بنحو 50 ميجا بكسل بينما تصل دقة الكاميرا الأمامية الى 5 ميجا بيكسل.

تتميز الشاشة بأنها من ال سي دي.

يكون نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 14.

تصل سعة بطارية الهاتف بنحو 5100 مللي امبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع ويصل قدرته الى 45 وات.

مميزات موبايل Oppo A3

يتمتع الهاتف بوجود مميزات كثيرة جعلتهم مميزا ومن بين هذه المميزات ما يلي:

يدعم الهاتف وجود منفذ يو اس بي.

يدعم الهاتف ايضا المستشعرات المتعددة مثل التقارب والبوصلة.

يأتي الهاتف بلوتوث لكي يتم توفير الاتصال السريع.

عيوب موبايل Oppo A3

على الرغم من وجود الكثير من المميزات في الهاتف الا انه به عدد من العيوب ومن بينها ما يلي: