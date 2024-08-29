اكسب المليون من مسابقة الحلم.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وشروط الاشتراك في المسابقة 

مسابقة الحلم من أهم المسابقات الاجتماعية الموجودة على مستوى الوطن العربي والتي يرغب العديد من الأشخاص الاشتراك بها، ولكن من الضروري التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين وقد أعلنت المسابقة بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الهاتف سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم بأنه يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الهاتف، وأوضحت إدارة المسابقة بأنه من الضروري الاشتراك في المسابقة من خلال الرقم الهاتف المرادف لبلدك، وقد تم التوضيح بأن الأرقام الهاتفية كالتالي:

للاشتراك من المملكة العربية السعودية يتم الاتصال على الرقم التالي 858888، 650444، 755505.

كما يمكن الاشتراك من مصر يتم الاتصال على الرقم التالي 95458، 95450.

في حين رغبتك في الاشتراك من المغرب يتم الاتصال على الرقم التالي 9669.

كما يمكن الاشتراك من تونس يتم الاشتراك على الرقم التالي 85988.

وفي حين الاشتراك من الأردن يتم الاتصال على الرقم التالي 94099.

كما يمكن الاشتراك من الامارات على الرقم التالي 5544.

ما هي أهم شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

بعد التعرف على الأرقام الهاتفية التي يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم ولكن من الضروري توافر الشروط التالية: