“شغلها لأطفالك الحلوين وابسطهم”.. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور بيبي واحدة من أهم القنوات التي تجذب الأطفال بفضل برامجها الهادفة والممتعة وهي اليوم تعد من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث تعرض مجموعة مميزة من البرامج الكرتونية المسلية للأطفال، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني الجميلة التي يسهل عليهم حفظها كما تنقل لهم رسائل أخلاقية وتعليمات سلوكية بطريقة بسيطة وجذابة ومنذ تأسيس القناة في عام 2008، لا يزال البحث مستمرا عن تردد قناة طيور الجنة بيبي.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

قامت قناة طيور الجنة بيبي بتحديث ترددها لتحسين الجودة، ويمكن استقبال التردد على قمر العرب سات و نايل سات من خلال الإحداثيات التالية:

تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الأخطاء: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة:HD.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الأخطاء: ⅔.

الاستقطاب: عمودي.

جودة لقناة: HD.

طريقة تحميل قناة طيور بيبي على الرسيفر

يبحث الكثيرون عن كيفية تحميل تردد قناة طيور الجنة بيبي، وسنقدم خطوات التحميل بطريقة سهلة:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال لديك.

اذهب إلى قسم تردد القناة أو إعدادات القناة.

اضغط على التردد اليدوي.

أدخل التردد الجديد ومعلومات أخرى مثل: معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

اضغط على خيار البحث، وبعد بضع دقائق سينتهي البحث عن القناة.

بعد إتمام البحث، اضغط على “تثبيت”.

بعد ذلك افتح قائمة القنوات الموجودة وابحث فيها عن قنوات طيور الجنة بيبي.

مميزات قناة طيور بيبي 2024

تتميز قناة طيور الجنة بيبي بتقديم محتوى مفيد للأطفال بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى: