سوسو والاغاني الجديدة.. تردد قناة كراميش الجديد للاطفال على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات الذين يرغبون في توفير محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفالهم، قناة كراميش تعد واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مجال برامج الأطفال والأناشيد التعليمية، حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال في العالم العربي.

تردد قناة كراميش على النايل سات

لتتمكن من مشاهدة قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبط التردد التالي على قمر النايل سات:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

محتوى القناة

قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، من أشهر البرامج التي تعرضها القناة هي الأناشيد الدينية والتعليمية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة من خلال أسلوب ممتع ومحبب لهم، كما تميزت القناة بتقديمها لفقرات تعليمية تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم في مجالات متعددة مثل الأرقام والحروف والألوان وغيرها، مما يجعلها قناة مفيدة ومسلية في آن واحد.

مميزات قناة كراميش