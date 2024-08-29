أعرف حقك.. حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024 وأسعار السلع ومتى يبدأ صرفها

نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024، مع اقتراب الدخول إلى شهر سبتمبر يبدأ البحث عن نصيب الفرد في التموين حيث يتم صرف السلع التموينية مع بداية كل شهر ويبدأ المواطنين في صرف السلع التموينية من المنافذ المخصصة من مكاتب التموين واليوم سوف نتعرف معا في السطور القادمة على نصيب الفرد في تموين شهر سبتمبر وما هي أسعار السلع التموينية وهل يتم صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في هذا الشهر فتابعونا.

نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024

يتم صرف الحصة التموينية مع بداية كل شهر ميلادي حيث يتم صرفها إلى ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية ولم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود أي تغيير في نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر، حيث يأتي نصيب الفرد كما هو معروف وكما تم صرفه في الشهر الماضي لذلك فإن نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر يأتي على النحو التالي:

زجاجة زيت حجمها 800 مللي وذلك لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

كما يمكن استبدال الزيت السكر بالعديد من السلع الأخرى منها المكرونة والأرز والعدس وغيرها من السلع الأساسي.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر أي تحركات او تغيرات في الأسعار من قبل وزارة التموين لذلك فإن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر تأتي على النحو التالي:

سكر معبأ 1 كجم بلغ سعره نحو 12.60 جنيه.

دقيق معبأ 1 كجم يبلغ سعرها نحو 18 جنيهًا.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًابلغ سعرها نحو 18 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم نحو بلغ سعرها 21 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا نحو بلغ سعرها 16 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بلغ سعرها نحو 9 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بلغ سعرها نحو 6 جنيهات

سعر جبن أبيض زنة 125 جرام بلغ سعرها نحو 7 جنيهات.

صابون غسيل 125 جم يبلغ سعرها نحو 3 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم يبلغ سعرها نحو 25 جنيهًا.

صابون تواليت 125 جم يبلغ سعرها نحو 7.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جمبلغ سعرها نحو 16 جنيهًا.

سعر لبن جاف 125 جم يبلغ سعرها نحو 25.5 جنيه.

سعر خل 5% 900 مل يبلغ سعرها نحو 6 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بلغ سعرها نحو 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بلغ سعرها نحو 5 جنيهات.

مكرونة 800 جم بلغ سعرها نحو 15.5 جنيه.

صلصة 300 جم بلغ سعرها نحو 8 جنيهات.

كيس مكرونة 400 جم بلغ سعرها نحو 7.75 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 كم يبلغ سعرها نحو 3 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جم بلغ سعرها نحو 1.25 جنيه.

بسكويت يوليوز سادة بلغ سعرها نحو جنيه ونصف.

حلاوة طحينية سادة 40 جم بلغ سعرها نحو 4 جنيهات.

بسكويت يوليوز ويفر بلغ سعرها نحو 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع بلغ سعرها نحو 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع بلغ سعرها نحو 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بلغ سعرها نحو 2.50 جنيه.

موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أيام قليلة ويتم بدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر حيث أن أول يوم هو يوم الأول من شهر سبتمبر الموافق يوم الأحد القادم حيث تبدأ منافذ الوزارة ومكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية في صرف السلع التموينية للمواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية.