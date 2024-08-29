موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لشهر أيلول 2024 وحقيقة زيادة الراتب 100 الف دينار

موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق، أن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق تشغل أهمية كبيرة بالنسبة للمتقاعدين وذلك لأنها قد تكون مصدر دخلهم الوحيد ومع زيادة أعباء المعيشة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة فإن البحث يزداد دائما مع قرب انتهاء كل شهر وقد ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين في العراق لشهر ايلول وهذا ما سنتعرف عليها في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لشهر أيلول

يتم صرف رواتب المتقاعدين سواء كان من المدنيين أو العسكريين في الأول من كل شهر ميلادي حيث أنه هو الموعد المحدد لصرف الرواتب ولكن في حالة وجود عطلة فيتم تأجيل وترحيل هذا الموعد بما يتناسب مع يوم العطلة وقد أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بدءا من يوم الأحد الأول من أيلول.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين 100 ألف دينار

انتشرت بعد الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين حيث تم زيادتها بمعدل 100,000 دينار فقد نفت الوزارة كل هذه الأخبار وأكدت على أنه لا توجد أي زيادة ولا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين 100 الف دينار لكل متقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

حتى يتمكن المدنيين والعسكريين من الاستعلام عن رواتبهم يتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات التي تأتي على النحو التالي: