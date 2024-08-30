كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بالخطوات مع مصطفى الاغا فرصة المليون لتغيير حياتك

مسابقة الحلم تُعد واحدة من أبرز المسابقات العربية التي تقدم للمشاركين فرصة ذهبية لتحقيق أحلامهم، والفوز بجوائز مالية قد تصل إلى مليون دولار أمريكي، ويتميز هذا البرنامج بشعبيته الكبيرة، ومصداقيته العالية، حيث يُعلن عن الفائزين بشكل دوري عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إرسال رسالة نصية: اكتب كلمة “حلم” أو “Dream” وأرسلها إلى الرقم المخصص لبلدك.

استلام تأكيد الاشتراك: ستتلقى رسالة تؤكد تسجيلك في المسابقة.

الإجابة على الأسئلة: ستُرسل لك أسئلة عبر الرسائل النصية، أجب عليها لزيادة فرصك في الفوز.

انتظار إعلان النتائج: تابع الإعلانات لمعرفة ما إذا كنت من الفائزين.

شروط وأحكام المشاركة في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك فى مسابقة الحلم 2024، وضعت إدارة مسابقة الحلم مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كالتالي:

السن القانوني للمشاركة: يجب أن يكون عمر المشترك 18 عامًا أو أكثر.

في حالة فوز شخص أقل من 18 عامًا، يجب حضور ولي الأمر لتسلم الجائزة بالنيابة عنه.

الجنسية والإقامة: المشاركة متاحة للمقيمين في الدول العربية المحددة، حيث يجب أن يكون المشترك حاملًا لجنسية إحدى هذه الدول أو مقيمًا بها.

رقم هاتف صحيح: يجب تقديم رقم هاتف جوال صحيح وساري لتسهيل عملية التواصل والإخطار بالفوز.

عدم وجود صلة قرابة مع فريق المسابقة: لا يسمح بمشاركة الأشخاص الذين لديهم صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع أعضاء فريق عمل المسابقة لضمان الشفافية.

الاشتراك عبر القنوات المعتمدة: يجب التسجيل والاشتراك عبر الوسائل والقنوات الرسمية المحددة من قبل إدارة المسابقة، سواء عبر الرسائل النصية أو التطبيق الرسمي أو منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة.

الأرقام المخصصة للاشتراك

السعودية (858888)

الإمارات (5544)

مصر (95458)

المغرب (8881)

لزيادة فرصك في الفوز، استمر في التفاعل مع الأسئلة والمتابعة المستمرة للمستجدات، ويمكن الاشتراك أيضًا عبر التطبيق الرسمي للبرنامج أو منصات التواصل الاجتماعي.

مسابقة الحلم ليست مجرد فرصة للفوز بالمال، بل هي فرصة لتحقيق أحلامك، وتغيير حياتك ولا تفوت هذه الفرصة، فربما تكون أنت الفائز القادم بالجائزة الكبرى.