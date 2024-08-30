موبايل العمر كله 🔥.. مواصفات ومزايا Oppo A77 4G أرخص هاتف من أوبو مقاوم للماء

مواصفات Oppo A77 4G، أعلنت شركة أوبو مؤخرا عن واحد من إصداراتها التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية وهو هاتف Oppo A77 4G ذلك الهاتف التي استطاع ان يثبت نفسه بين منافسيه ولذلك على الرغم من الإمكانيات المتواضعة التي جاءت في الهاتف ولكنها جاءت مناسبة للسعر الذي جاء به حيث الشاشة متواضعة فهي تأتي بدقة hd مع معدل تحديث الـ 90 Hz، هذا بالإضافة إلى المعالج المتواضع الذي يأتي من نوع Helio G35 بكاميرا خلفية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل و اليوم سوف نتعرف أكثر على إمكانيات هاتف Oppo A77 4G في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات Oppo A77 4G

لقد جاءت نسخة هاتف الاقتصادي من اوبو بالمواصفات التالية:

المعالج المعالج ثماني النواة يأتي من نوع Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانو الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل أما عن كاميرا الخلفية فتأتي بدقة 50 + 2 ميجا بيكسل. التخزين الهاتف يأتي بذاكرة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 4 رام، كما يتواجد اصدار اخر من الهاتف تصل الذاكرة الصلبة إلى 64 جيجا بايت مع 4 رام. الشاشة الشاشة متواضعة من نوع IPS LCD تأتي بمساحة 6.56 إنش. نظام التشغيل الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12. البطارية البطارية تاتي بسعة 5000 مللي أمبير الألوان يأتي بكلا من اللون الاسود واللون الازرق الابعاد 163.8x75x8 ملم شبكات الاتصال تدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G.

مزايا هاتف Oppo A77 4G

هاتف Oppo A77 4G من الهواتف الرائدة التي تتعدد مزاياها وهي تأتي على النحو التالي:

أهم ما يميز هذا الهاتف هو الصوت ستيريو واضح وعالي.

التصميم الخارجي للهاتف مميز مثل باقي اصدارات اوبو.

البطارية كبيرة ومميزه تصمد للعمل على فترات طويلة.

منفذ USB الموجود في الهاتف من النوع الاحدث مع خاصية دعم الشحن السريع بقوه 33 واط.

يدعم كذلك الهاتف تشغيل شريحتين معا مع كارت ميموري في نفس الوقت.

سعر هاتف Oppo A77 4G

هاتف Oppo A77 4G له العديد من المزايا من بينها سعر الأقتصادي الذي يناسب العديد من الفئات ويأتي سعر الهاتف على النحو التالي: