تعــرف على شروط التسجيل في التأهيل الشامل للنساء 1446 وقيمة راتب الدعم.. وفقا لهذه الشروط

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في التأهيل الشامل للنساء، حيث دائما ما تساءل وزاره الى تقديم الدعم المالي والمعنوي للأشخاص اصحاب الاحتياجات الخاصة من أجل تعزيز قدرات هؤلاء الأشخاص على الاندماج بالإضافة إلى تحسين جودة حياتهم كما تسعى الحكومة إلى توفير جميع الطرق لتدعيم المواطنين وتحسين احوالهم المعيشيه ويتم صرف هذا البرنامج بدءا من يوم 25 من كل شهر ميلادي وللمزيد تابع معنا السطور القليلة القادمة.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل للنساء

حددت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عدد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين من الاستفادة في برنامج التاهيل الشامل ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:

ضرورة تسجيل بيانات الشخص المتقدم لتتم عملية تقييم الإعاقة من قبل الوزارة.

يجب ان يكون الشخص المستفيد يحمل الجنسيه السعوديه.

ينبغي ألا يكون الشخص المتقدم مقيما في احد دور الإيواء السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لأخذ الدعم مقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة.

ألا يزيد عمر الشخص المتقدم لأخذ الدعم عن 25 عام عند الاعاقة.

ضرورة ألا يتجاوز دخل الشخص المتقدم للمنحة عن مبلغ بقيمة 4000 ريال سعودي شهريا.

قيمة راتب التأهيل الشامل الذي يحصل عليه الفرد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قيمة راتب التاهيل الشامل الذي يحصل عليه الفرد وقد جاء كما في التالي: