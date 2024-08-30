ملك الشياكة والفخامة.. مواصفات ومميزات هاتف أوبو رينو 11.. مناسب لجميع الاعمار

يعد هاتف أوبو رينو 11 من الهواتف الذكية المميزة التي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يأتي هذا الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وبدقة +FHD، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة بألوان حية وتفاصيل واضحة، يعمل بمعالج Snapdragon 778G الذي يضمن أداء سلس وسريع، سواء في الألعاب أو تشغيل التطبيقات المتعددة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 11

من حيث الكاميرات، يتميز أوبو رينو 11 بنظام كاميرا ثلاثي خلفي بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع دعم لتقنيات التصوير الليلي وتثبيت الصورة البصري.

كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مثالية لالتقاط صور سيلفي ذات جودة عالية.

الهاتف مزود ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين التطبيقات والملفات.

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الحديثة مثل 5G، مما يضمن سرعة اتصال فائقة بالإنترنت، ويأتي مع واجهة مستخدم ColorOS المبنية على نظام Android 13، التي تقدم مجموعة من الميزات والتخصيصات التي تحسن من تجربة الاستخدام.

مميزات الهاتف

يتميز هاتف أوبو رينو 11 بعدة مواصفات تجعل منه جهاز قوي ومنافس في سوق الهواتف الذكية، اليك بعض من أبرز مميزاته: