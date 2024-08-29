حقيقة أم شائعة.. تعرف على حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية 1446.. الوزارة ترد

تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل، ومن أبرز هذه المبادرات هي التوجه نحو إلغاء نظام الكفالة، وهو نظام طالما أثار جدلا واسعا بين الخبراء والعمال الأجانب، ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية للمواهب العالمية، ومع تزايد الحديث عن إلغاء نظام الكفالة في عام 2024، يتساءل الكثير عن حقيقة هذا القرار وما الذي يعنيه للعاملين وأصحاب العمل في المملكة.

حقيقة إلغاء نظام الكفالة

في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز بيئة العمل، أعلنت الحكومة السعودية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تهدف إلى إلغاء نظام الكفالة بشكل تدريجي واستبداله بنظام أكثر مرونة يركز على حقوق العاملين ويحافظ على مصالح أصحاب العمل، وهذه المبادرة تعني أن العمال الأجانب سيكون لهم حرية أكبر في التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، كما سيكون لهم الحق في الخروج من البلاد والعودة إليها دون قيود الكفالة التقليدية، ورغم أن القرار لا يزال قيد التنفيذ الكامل إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن التعديلات الجديدة ستسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزز من مرونة سوق العمل في المملكة، ولكن بخصوص إلغاء نظام الكفالة بالكامل فلا يوجد قرار رسمي بذلك وما يتم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات.

تأثير القرار على سوق العمل

يتوقع أن يسهم إلغاء نظام الكفالة في تحسين بيئة العمل بشكل كبير، حيث سيعزز من حرية الحركة والتنقل للعمالة الأجنبية داخل المملكة، ويقلل من حالات استغلال العمال أو تعرضهم لسوء المعاملة، كما يتوقع أن يرفع من مستوى التنافسية بين الشركات على جذب الكفاءات والمهارات، مما يعزز من جودة الخدمات والمنتجات المقدمة في السوق السعودي.