بمذاق لا يقاوم.. طريقة تحضير الحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.. مش هتشتريه من بره تاني

يعد الحواوشي من الأطباق الشعبية المحببة والمشهورة في مصر، حيث يمتاز بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، ويجمع الحواوشي بين اللحم المفروم المتبل والخبز ليشكل وجبة متكاملة ومشبعة، ويحضر عادة في المنزل ويتم تقديمه في المناسبات العائلية أو كوجبة سريعة وشهية، ويمكن إعداد الحواوشي بعدة طرق مختلفة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة لتحضير هذا الطبق الشهي بخطوات بسيطة.
مكونات الحواوشي
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات صغيرة.
- 2 فصوص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 4 أرغفة خبز بلدي أو شامي.
طريقة تحضير الحواوشي
- في وعاء كبير اخلطي اللحم المفروم مع البصل، الفلفل الأخضر، الثوم، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، والبابريكا.
- تأكدي من دمج المكونات جيدا مع بعضها حتى تتوزع النكهات بشكل متساوي في اللحم.
- أضيفي الزيت النباتي إلى الخليط وقلبي المكونات معا حتى يصبح اللحم ناعما ومتبل بشكل جيد.
- قومي بفتح أرغفة الخبز البلدي أو الشامي برفق، ووزعي كمية من خليط اللحم المتبل داخل كل رغيف مع الضغط بخفة ليملأ اللحم جميع الزوايا بشكل متساوي.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي أرغفة الحواوشي المحشوة على صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ويمكنك تغطية الأرغفة بورق الألمنيوم لتجنب جفاف الخبز أثناء الشوي.
- أدخلي الصينية إلى الفرن واتركي الحواوشي يطهى حتى ينضج اللحم ويصبح الخبز مقرمش ولونه ذهبي.
- قدمي الحواوشي ساخنا مع السلطة الخضراء أو صلصة الطحينة ويمكنك إضافة بعض الليمون لإضفاء نكهة مميزة.