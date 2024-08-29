بمذاق لا يقاوم.. طريقة تحضير الحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.. مش هتشتريه من بره تاني

يعد الحواوشي من الأطباق الشعبية المحببة والمشهورة في مصر، حيث يمتاز بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، ويجمع الحواوشي بين اللحم المفروم المتبل والخبز ليشكل وجبة متكاملة ومشبعة، ويحضر عادة في المنزل ويتم تقديمه في المناسبات العائلية أو كوجبة سريعة وشهية، ويمكن إعداد الحواوشي بعدة طرق مختلفة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة لتحضير هذا الطبق الشهي بخطوات بسيطة.

مكونات الحواوشي

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات صغيرة.

2 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 أرغفة خبز بلدي أو شامي.

طريقة تحضير الحواوشي