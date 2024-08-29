العد التنازلي.. موعد نزول تكافل الطلاب في المملكة العربية السعودية لعام 1446 وطريقة التسجيل

تعد مبادرة تكافل الطلاب واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى دعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود لتوفير فرص تعليم متساوية وتحقيق النجاح الأكاديمي، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نزول إعانة تكافل الطلاب لعام 1446 وكيفية التسجيل للحصول على هذه المساعدة، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من البرنامج.

موعد نزول تكافل الطلاب 1446

تقوم مؤسسة تكافل الخيرية بصرف المساعدات المالية للطلاب المستحقين بداية كل فصل دراسي، وتحديدا في الأسابيع الأولى من الفصل، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات المدارس والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الطلاب المستفيدين، حيث من المتوقع أن يبدأ صرف إعانة تكافل الطلاب للعام الدراسي 1446 خلال شهر سبتمبر تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الأول، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم للطلاب في الوقت المناسب، ما يساعدهم على تحصيل مستلزماتهم الدراسية دون أي عوائق.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب

للتسجيل في برنامج تكافل الطلاب يجب اتباع الخطوات التالية لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية عبر الإنترنت.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق قم بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل؛ الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

بعد الدخول إلى الحساب انتقل إلى قسم تسجيل الطلاب واختر المدرسة والفصل الدراسي.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة مثل؛ بيانات الطالب وأفراد الأسرة ودخل الأسرة.

أرفق المستندات المطلوبة والتي منها؛ بطاقة العائلة وشهادات الميلاد وكشف الدخل، ثم اضغط على إرسال.

يمكنك متابعة حالة طلبك عبر الموقع نفسه لمعرفة ما إذا كان قد تم قبوله أم لا.

شروط الاستفادة من دعم تكافل الطلاب

للاستفادة من برنامج تكافل الطلاب يجب أن تتوافر في المتقدم مجموعة من الشروط، وهي كالتالي: