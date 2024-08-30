حلمك هيتحقق برسالة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا من mbc لربح المليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا من mbc، تعتبر مسابقة الحلم واحدة من كبرى المسابقات في الوطن العربي والتي يرغب الكثيرين في الأشتراك فيها حيث تقدم المسابقة مجموعة من الجوائز كبرى لضمان جدية وحقيقة هذه المسابقة التي يتم بثها على قناة mbc مع الاعلامي الكبير مصطفى الأغا لذلك سوف نتعرف عن اليوم على طريقة الإشتراك في المسابقة وأرقام التواصل والجوائز التي يتم رصدها في المسابقه فتابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا من mbc

مع اقتراب السحب على المليون دولار يزداد البحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ويكون ذلك بأتباع الخطوات التالية:

الطريقة الأولى: ويكون ذلك من خلال أرسال رسالة بها كلمة حلم أو dream على أرقام الأشتراك المخصصة لبلدك ومن ثم بعد ذلك يتم اتباع التعليمات في الاجابة على الاسئلة المطروحة.

الطريقة الثانية: يتم إرسال كلمة “انضم” على الرقم المخصص للمسابقة ابعد ازاي تتلقى رسالة بها رابط المسابقة والاسئلة المطروحة للإجابة عليها.

الطريقة الثالثة: تعتبر الطريقة الثالثة والأخيرة للأشتراك في المسابقة من خلال تنزيل تطبيق المسابقة وشراء مجموعة من الجواهر والإجابة على الأسئلة المطروحة للدخول الى السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يتم إرسال رسائل للاشتراك في المسابقة من خلال رقم مخصص لكل دولة وتأتي تلك الأرقام على النحو التالي:

الدولة الرقم الشبكة التكلفة مصر 95458 جميع الشبكات 7 جنيهات. تونس 85988 جميع الشبكات الأردن 94099 Zain و Orange السعودية 1 858888 STC 6.9 ريال سعودي. السعودية 2 650444 MOBILY السعودية 3 755505 ZAIN الإمارات 1 5544 ETISALAT الإمارات 2 3636 DU المغرب 1 9669 INWI، Maroc Telecom

متى موعد سحب المليون دولار من مسابقة الحلم؟

أن السحب على المليون دولار في مسابقة الحلم يتم في منتصف شهر يوليو وكذلك في أخر خميس من شهر ديسمبر 2024 وذلك مع نهاية العام الجاري.

جوائز مسابقة الحلم 2024

يرغب الكثيرين من متابعين مسابقة الحلم في الوطن العربي في التعرف على جوائز المسابقة التي تتم أسبوعيا وشهريا وهي تأتي على النحو التالى: