“منحة 300 دينار”.. رابط social.gov.tn التسجيل في منحة تونس المالية 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر منحة الـ 300 دينار تونس، من أكثر المنح المالية التي توفرها الحكومة التونسية، لكافة المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات تونس، وعليه فإن وزارة الشؤون الاجتماعية، تهتم إهتمامًا بالغًا بهذه المنحة، نظرًا لتقديمها إلى العديد من الأسر والأفراد الأقل دخلاً، ويمكن لكافة المواطنين التقديم في هذه المنحة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

أما عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس، أمام الأسر التونسية التي تحتاج إليها، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم يتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختيار خدمة “منحة تونس”.

بحيث تتمكن من القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع ملء الاستمارة بشكل واضح وصحيح يسهل قراءة ومراجعة الاستمارة.

أن ترفق مستندات الشخص الراغب في الحصول على المنحة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط القبول منحة 300 دينار تونس؟

وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم القبول في منحة 300 دينار تونس، كما يلي:-