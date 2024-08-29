منافس قوي.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra.. بأداء ملوش حدود

تعتبر سلسلة هواتف Galaxy S من سامسونج واحدة من الأكثر شهرة وتميزا في عالم الهواتف الذكية، حيث تجمع بين الأداء العالي والتصميم المميز، ومع طرح هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra شهد الهاتف ضجة كبيرة قبل إطلاقه بفضل مواصفاته المبتكرة وتقنياته المتطورة، وسنعرض لكم في هذا المقال نظرة تفصيلية على مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بتصميم أنيق ومعزز بتقنيات متطورة، ويحمل العديد من المواصفات وهي كالتالي:

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

الهاتف متوافق مع شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، و5G.

يحصل الهاتف على شهادة IP68 لمقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الأبعاد 79×162.3×8.6 ملم، والوزن حوالي 233 جرام.

يتميز الهاتف بظهر مصنوع من الزجاج المحمي بطبقة Gorilla Glass Armor، مع إطار من التيتانيوم.

سعة البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرتان بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14.

يتوافر الهاتف ب 3 إصدارات الأول ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، الإصدار الثاني ذاكرة صلبة 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، الإصدار الثالث ذاكرة صلبة 1 تيرابايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

تختلف أسعار هاتف Galaxy S24 Ultra بناء على السوق والإصدار، حيث يبدأ السعر بحوالي 1200 دولار أمريكي، ومجموعة الأسعار في الأسواق المحلية كالتالي: