هل تم زيادة منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 في الجزائر لمبلغ 1000 دينار جزائري؟

سبق أن بشر رئيس الجمهورية الجزائرية أنه في عام 2025 القادم سوف يتم رفع منحة البطالة، الأمر الذي جعل السيدات في الجزائر يتساءلن عن مصير منحة المرأة الماكثة وهل صدق سيتم زيادة منحة المرأة الماكثة في المنزل إلى مبلغ 1000 دينار جزائري أم قيمتها 800 دينار كما هي دون تغيير، نوضح لكم الحقيقة في السطور التالية، فكونوا معنا.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المنزل

منحة المرأة الماكثة بالمنزل هي تلك المساعدة التي تقدمها الحكومة الجزائرية إلى بعض السيدات لمن تتوافر بهن الشروط، وذلك من أجل تشجيع السيدة الجزائرية على الاهتمام بمنزلها وأسرتها، وعلى المتقدمة للحصول على المنحة تقديم عدم من المستندات حتى يتم قبولها في المنحة، وبغض النظر عن التقديم والشروط فأمر الزيادة للمنحة شائعة لا تمت للواقع بصلة، حيث لا يوجد أي قرار رئاسي في هذا الوقت أو من وكالة التشغيل بشأن رفع قيمة منحة المرأة الماكثة وعلى أساسه تظل قيمتها كما هي دون أي تغيير.

لا زيادة في قيمة منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الوقت الراهن.

ملف منحة المرأة الماكثة داخل المنزل 2024

حسب ما تبين من قِبل الجهات المسؤولة في الحكومة الجزائرية، فإنه يوجد عدد من الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على منحة الماكثة في المنزل، وتِلك الأوراق والمتطلبات على النحو التالي: