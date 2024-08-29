“سجل فيها”.. طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“سجل فيها”.. طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر
صفوف الجيش الوطني

مازال العديد من الكوادر الشابة يرغبون في التسجيل بصفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي يضم عدد كبير من الأشخاص وفقًا لسن معين، يتم تحديده من قبل وزارة الدفاع الوطني، حتى أن الوزارة أطلقت رابط التسجيل في الصفوف، وفقًا لشروط وضوابط معينة، نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في الجيش الوطني الشعبي

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالتسجيل في الجيش الوطني الشعبي داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة الدفاع الوطني.
  • مع الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالترشيح.
  • ليتم ملء استمارة الترشيح للجيش الوطني.
  • عندها ستتمكن من إرفاق المستندات المطلوبة للقبول في الجيش الوطني.
  • التأكد من صحة البيانات واجب على المتقدم.
  • النقر على زر “حفظ”.
  • لكي تقوم بطباعة استمارة التقديم في صفوف الجيش.
"سجل فيها".. طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر
“سجل فيها”.. طريقة التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر

ما هي شروط القبول في الجيش الوطني الجزائري؟

تتمثل أبرز الشروط المعنية بالقبول في الجيش الوطني الجزائري، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع، كما يأتي:-

  • أن يكون الشخص المرشح حاملاً للجنسية الجزائرية.
  • كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في الدولة.
  • أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 22 عامًا.
  • ألا يكون متزوجًا أي عازب.
  • أن يجتاز الكشف الطبي المنعقد له.
  • التمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
  • الإلتزام بالحضول إلى الإختبارات المنعقدة من قبل وزارة الدفاع.
  • لائقًا طبيًا وبدنيًا، وفقًا لما تُحدده وزارة الدفاع الوطني.
  • عدم الحكم عليه مسبقًا، في أي قضايا جنائية أو ما شابهة ذلك.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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