نتائج المتفوقين 2024 سوريا وخطوات الاستعلام عبر السبر الترشيحي

وفرت وزارة التعليم السورية رابط نتائج المتفوقين لعام 2024، بالإضافة إلى طرق للاستعلام عنها إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، تعد اختبارات سبر مجموعة من الاختبارات الوطنية الهامة التي تهدف إلى اكتشاف القدرات الذهنية والعقلية لدى الطلاب المتفوقين وتساعدهم بشكل مباشر في اختيار مساراتهم العلمية والأكاديمية بشكل منظم دائما ما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتائج هذه الاختبارات للتعرف على أداء أبنائهم، والمواقع والجامعات التي يمكنهم التقدم إليها وتعمل الوزارة على توفير المواقع الإلكترونية لتمكين الجميع من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.

نتائج المتفوقين وكيفية الاستعلام عنها 2024

يمكن لكل طالب في سوريا الذين قاموا بإجراء اختبارات سبر للمتفوقين معرفة نتيجة اختباره حيث قامت الوزارة بتوفير موقع إلكتروني يمكن من خلاله التعرف على نتائج المتفوقين وطريقة الاستعلام عنها عبر عدة خطوات هي:

ادخل على موقع وزارة التربية السورية.

ادخل على الصفحة الرئيسية.

اختار نتائج امتحان القبول في مدارس المتميزين.

أدخل رقم الاكتتاب الخاصة بك.

اكتب اسم المحافظة التي تسكن بها.

اضغط على زر استعلام.

تظهر لك نتيجة الاستعلام.

نتائج القبول في مدارس المتفوقين سوريا 2024