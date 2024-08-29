ضحك طفلك ودلعه طول اليوم.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد على النايل سات Mickey العرب سات 2024

قناة ميكي أطفال، من أبرز القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة ونقل كل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى أن القناة تقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، فضلاً عن البرامج التي تقدمها القناة على مدار اليوم، بما يتمكن أكبر عدد من المتابعين في الإستمتاع بها، وتجعلهم يعيشون حالة من الفرح والسعادة الدائمة التي لا تنتهي أبدًا، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر التحديثات الخاصة بإستقبال القناة.

استقبل تردد قناة ميكي أطفال 2024

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة ميكي أطفال الجديد والمميز، بما يمكنك تنزيل القناة والإستمتاع بكل ما تقدمه من برامج وأفلام كرتونية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة ميكي أطفال فهو “النايل سات”.

بينما التردد الجديد للقناة يكون “11526”.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو “27500”.

استقطاب قناة ميكي أطفال “أفقي”.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ” ⅞”.

نزل تردد قناة ميكي الجديد 2024 أطفال

أما عن استقبالك لقناة ميكي الجديد على العرب سات، فيمكنك اتباع بعض البيانات التي من خلالها ستتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة ميكي أطفال، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة ميكي الجديد “العرب سات”.

التردد الخاص بالقناة فهو “11257”.

معامل الترميز قناة ميكي أطفال “27500”.

استقطاب قناة ميكي أطفال الجديد “أفقي”.

معامل تصحيح الخط¾.

استقبال قناة ميكي الجديد

جاءت أبرز خطوات استقبال قناة ميكي الجديد، وفقًا للأتي:-