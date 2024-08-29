رابط مظلتــي لــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 spa.gov.iq فور اعلانها.. استعلــم هســـه!

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث دائما ما تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على توفير الحياة الكريمة للكثير من الاشخاص المحتاجين والاسر الفقيره ويبدا بنا الاشارة ان الوزارة قامت بصرف عدد كبير من الوجبات في السنوات السابقه الى ان وصلت الى الوجبه السابعه ويتم صرف حوالي 545 الف مواطن في دولة العراق الذي قد توفرت فيهم الشروط التي وضعتها الوزارة.

الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع أهم الشروط والمتطلبات الأساسية ليستطيع المواطنين من التسجيل ويقوم بالاستفادة من أخذ الوجبة الاخيرة في برنامج ادعيه الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام.

ضروري قال لي يزيد عمر الشخص المتقدم عن 60 عام في حاله الرجال اما في حاله البنات فلابد أن لا يقل العمر عن 15 عام ولا يزيد العمر عن 55 عام.

ان يكون المتقدم لديه الجنسيه العراقيه.

عدم امتلاك أي أصول أو مبالغ كبيرة

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه طريقه الاستعلام عن اسماء الاشخاص في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي وقد جاءت الخطوات على النحو

التالي: