رابط مظلتــي لــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 spa.gov.iq فور اعلانها.. استعلــم هســـه!

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط مظلتــي لــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 spa.gov.iq فور اعلانها.. استعلــم هســـه!
رابط مظلتــي لــ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 spa.gov.iq.. استعلــم هســـه!

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث دائما ما تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على توفير الحياة الكريمة للكثير من الاشخاص المحتاجين والاسر الفقيره ويبدا بنا الاشارة ان الوزارة قامت بصرف عدد كبير من الوجبات في السنوات السابقه الى ان وصلت الى الوجبه السابعه ويتم صرف حوالي 545 الف مواطن في دولة العراق الذي قد توفرت فيهم الشروط التي وضعتها الوزارة.

الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع أهم الشروط والمتطلبات الأساسية ليستطيع المواطنين من التسجيل ويقوم بالاستفادة من أخذ الوجبة الاخيرة في برنامج ادعيه الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام.
  • ضروري قال لي يزيد عمر الشخص المتقدم عن 60 عام في حاله الرجال اما في حاله البنات فلابد أن لا يقل العمر عن 15 عام ولا يزيد العمر عن 55 عام.
  • ان يكون المتقدم لديه الجنسيه العراقيه.
  • عدم امتلاك أي أصول أو مبالغ كبيرة

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه طريقه الاستعلام عن اسماء الاشخاص في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي وقد جاءت الخطوات على النحو

التالي:

  • الولوج اولا الى منصة مظلتي الالكترونيه.
  • تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال كتابه الاسم وكلمه المرور في الأماكن المخصصة لذلك.
  • الضغط بعد ذلك على زر البحث عن اسم الشخص المستفيد.
  • كتابه بعد ذلك جميع المعلومات اللازمة داخل التبويبات المخصصة لعملية الاستعلام.
  • الضغط بعد ذلك في هذه الحالة على زر الإستعلام لكي يتم الحصول على نتائج بصورة سريعة.
  • في حالة وجود الاسم ضمن النتائج يدل على قبول الاسم ويستطيع الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

 

معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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