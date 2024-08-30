اعـــرف نتائج القبول الموحد 2024 جميع التخصصات عبر admhec.gov.jo.. كم تكون معدلات القبول هــذا العـــام!

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
اعـــرف نتائج القبول الموحد 2024 جميع التخصصات عبر admhec.gov.jo.. كم تكون معدلات القبول هــذا العـــام!
اعـــرف نتائج القبول الموحد 2024 جميع التخصصات عبر admhec.gov.jo.. كم تكون معدلات القبول هــذا العـــام!

نتائج القبول الموحد من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها بشكل مكثف خلال هذه الفترة، حيث ينتظر الجميع الاعلان عن هذه النتائج بعد أن قامت الوزارة بفتح باب التسجيل في الجامعات بداية من اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس وانتهت في اليوم الواحد والعشرين من نفس الشهر، وقد أعلنت والوزارة أنها ستقوم بالاعلان عن هذه النتائج عبر موقع التنسيق الالكتروني بعد أن تنتهي من دراسة الطلبات المقدمة اليها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية

تم الاعلان عن معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية، والتي جاءت على النحو التالي:

  • معدل القبول في كلية الطب الجامعة الأردنية 98.5%.
    الحدود الدنيا للقبول في كلية هندسة الحاسوب الجامعة الأردنية 98%.
    معدلات القبول في كلية الهندسة الكهربائية هو 95.25%.
    معدل القبول في كلية الصيدلة هو 96.4%.
    تنسيق القبول في كلية التمريض للإناث 94.15% أما عن تنسيق الذكور فقد وصل إلى 95.4%.
    الحدود الدنيا للقبول في كليه طب الأسنان 97.6%
    معدل القبول في كلية الهندسة المدنية 94.2%.
    معدلات القبول في كلية العلاج الطبيعي هي 94.45%.
    معدل القبول في المحاسبة هو 97.15%.

نتائج القبول الموحد

تشكل عملية القبول الموحد وسيلة فعالة لضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية للطلاب، وعلى جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الدخول على موقع وحدة التنسيق واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي و زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
  • كتابة الرقم الوطني الخاص بالطالب.
  • الضغط على زر “عرض النتيجة” لتظهر التفاصيل المتعلقة بالقبول في الجامعة المتقدم لها وكذلك القسم.
  • يجب الاحتفاظ بنسخة من نتيجة القبول، والالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الأوراق الخاصة بالتسجيل في الجامعة التي تم قبولهم فيها.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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