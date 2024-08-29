رابط aadl.com.dz الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر

يعد برنامج سكنات عدل من أكثر البرامج التي توفر العديد من الوحدات السكنية الملائمة أمام المواطنين المتقدمين الراغبين في الحصول على مثل هذه الوحدات، بأسعار أو تكلفة مخفضة، بالإضافة إلى أن وزارة السكن والعمران توفر العديد من الوحدات السكنية التي يرغب في الحصول عليها أكبر عدد من المواطنين في دولة الجزائر.

كيفية الإستعلام عن سكنات عدل 3

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الإستعلام عن سكنات عدل 3 في مختف ولايات الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

قم بزيارة منصة عدل الوطنية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بسكنات عدل.

اختيار خدمة “الاستعلام عن سكنات عدل”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض تفاصيل المقبولين في سكنات عدل، ومعرفة ما إذا كنت مقبول أم لا.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وعن الشروط المعنية بطلب التسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وذلك بالنسبة للمتقدمين للمرحلة الثانية، وفقًا للأتي:-