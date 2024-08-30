حج مبرور.. طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025 وما هي شروط القبول في القرعة

تعد نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025 من الأحداث المهمة التي ينتظرها بشغف المتقدمون لأداء فريضة الحج في جميع أنحاء الدولة حيث تستعد الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية للإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة هذا العام خلال الأيام القليلة القادمة و سيتم الكشف عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025

أغلق باب التسجيل لقرعة الحج بتاريخ 13 أغسطس، وبدأت الهيئة العليا للحج والعمرة بفرز الطلبات المقدمة ووفقا لما أعلنته الهيئة سيصل عدد المقبولين لأداء فريضة الحج هذا العام إلى حوالي 40 ألف شخص وسيتم الاعلان عن نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025 في وقت قريب والخطوات للاطلاع كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج القرعة 2025.

النقر على خيار أسماء المقبولين في قرعة الحج للعراق 2025.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة للحصول على النتيجة.

شروط التقديم في قرعة الحج

أعلنت هيئة الحج والعمرة أن أي طلب لا يستوفي الشروط المحددة سيتم استبعاده وذلك قبل التقديم مسبقا وإعلان نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025 الشروط تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيما داخل العراق.

يكون عمر المتقدم 18 عاما فما فوق.

يقوم المتقدم بالتسجيل مرة واحدة فقط.

ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج أكثر من مرتين في السابق.

يكون المتقدم بصحة جيدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج

تم الإعلان عن المستندات اللازمة للراغبين في المشاركة في القرعة مسبقا قبل الاطلاع على نتيجة قرعة الحج بالعراق 2025 والأوراق كالتالي: