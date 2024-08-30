أعرف هتقبض كام.. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 بالزيادة

أعلنت وزارة المالية العراقية، موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 بالزيادة الجديدة، حيث يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على موعد صرف الرواتب ليتمكنوا من شراء التزاماتهم واحتياجاتهم الأساسية، علمًا بأن الزيادة التي تم إضافتها للرواتب تكون من أجل تخفيف العبء عنهم ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية، موعد صرف الرواتب والشروط اللازمة لاستحقاقه، وكذلك خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

أوضحت وزارة المالية بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025، يكون اليوم الاول من كل شهر ميلادي، أما في حالة تغيير ميعاد الصرف تقوم الوزارة بإعلانه بشكل رسمي، وبالتالي سيتم صرف الرواتب يوم الاحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2024، ويتم صرف الراتب بالزيادة الجديدة التي جاءت كالآتي:

في حالة كان راتب المتقاعد بقيمة 450,000 دينار عراقي، يصرفه بعد الزيادة الجديدة ليكون بقيمة 550,000 دينار عراقي.

ايضا في حالة كان راتب المتقاعد بقيمة 550,000 دينار عراقي، يصرفه بعد الزيادة الجديدة ليكون بقيمة 650,000 دينار عراقي.

كذلك في حالة كان راتب المتقاعد بقيمة 650,000 دينار عراقي، يصرفه بعد الزيادة الجديدة ليكون بقيمة 750,000 دينار عراقي.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

كشفت وزارة المالية العراقية، أنه يوجد عدد من شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، والتي تمثلت في الآتي:

يكون المتقاعد عراقي الجنسية ومقيم بشكل مستمر في العراق.

ألا يقل العمر للرجال عن 50 عام، ولا يقل للنساء عن 45 عام.

سداد المتقاعد لاشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل التقاعد.

كيفية الاستعلام على رواتب المتقاعدين في دولة العراق 2024

كما أنه يمكن للمواطنين في العراق، الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر اتباع الخطوات التالية: