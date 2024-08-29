متى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على ATV والفجر الجزائرية؟

مسلسل قيامة عثمان واحدًا من المسلسلات التي أحدثت ضجة كبيرة الفترة الماضية، وعلى مدار عرضه على أكثر من جزء، يتابعه عدد غفير من الجماهير من كل أنحاء العالم العربي، وانتظارًا للجزء السادس الآن نجد كثيرون يبحثون عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، ونوضح لكم هل تم تحديد موعد لعرض الجزء الجديد من المسلسل أم لا، فضلًا تابعوا معنا.

متى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس؟

ينتظر متابعي مسلسل عثمان عرض الجزء السادس من المسلسل، حيث الجزء الجديد والمنتظر عرضه، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لعرض المسلسل، ولكن البعض قال أنه سيتم عرضه في أوائل شهر سبتمبر، بينما آخرون توقعوا بعرضه أواخر شهر أكتوبر، ولكن لم يتم طرح الإعلان الترويجي للحلقة الأولى أو أي شئ رسمي يخص عرض المسلسل، ولكن المسلسل على وشك أن يُعرض قريبًا إن شاء الله.

وقد قيل أنه سيتم عرض المسلسل بمعدل حلقة جديدة في الأسبوع الواحد كل أربعاء عند الثامنة على القناة التركية ATV، على أن يكون العرض على قناة الفجر يوم الخميس الحلقة باللغة العربية عند الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية.، أي الحلقة باللغة العربية سيكون بمعدل حلقة واحدة كل أسبوع فقط.

إذن لم يتم تحديد موعد رسمي أو تاريخ لعرض المسلسل وإنما توقعات.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بينا لكم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس المتوقع، وفيما يخص المسلسل، فمن المتوقع أن تكون أحداثه مشوقة للغاية، خصوصًا بعد أن انتهى الموسم الخامس على سيطرة عثمان على قلعة ميكجة، أي يعمل الآن على تمهيد الطريق للسيطرة على “بورصة”.