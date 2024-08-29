مناسبة للعزومات .. طريقة عمل كيكة الكريم كراميل مش هتكلفك كتير وهيجهز معاكي في دقايق والطعم هيبهر عيلتك

تعتبر كيكة الكريم كراميل واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم العربي، حيث تجمع بين نكهة الكيك الرائعة وقوام الكريم كراميل الناعم، وتعد هذه الكيكة خيارًا مثاليًا للتحلية، إذ يمكن تناولها في أي وقت، سواء كوجبة خفيفة أو كتحلية بعد الوجبات ويتميز هذا الطبق بمذاقه الفريد الذي يرضي جميع الأذواق، وخاصة الأطفال، الذين يعشقون الكريم كراميل كأحد الحلويات المفضلة لديهم على الرغم من أصوله الأوروبية، فقد استقبل الكريم كراميل بحفاوة في البلاد العربية، حيث أبدع الناس في تحضيره بطرق متنوعة وابتكارية، مما جعل كيكة الكريم كراميل تتصدر قائمة الحلويات المحبوبة.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل

طريقة بسيطة وميسورة لتحضير كيكة الكريم كراميل، التي تجمع بين نكهة الكيك وقوام الكريم كراميل وإليكم المكونات والخطوات اللازمة لإعداد هذه الحلوى الشهية.

المكونات

1.5 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 كوب زيت نباتي

1 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بيضات

1 باكو كريم كراميل بودر (مع صوص الكراميل)

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

خطوات التحضير