بجودة عالية الدقة .. اضبط الآن تردد قناة MBC1 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة MBC1 واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الوطن العربي، حيث تحظى بعمليات بحث متزايدة عن ترددها في الآونة الأخيرة وتأسست القناة عام 1991 كجزء من مجموعة قنوات إم بي سي، ونجحت في تقديم محتوى متنوع يجمع بين البرامج الترفيهية والإخبارية، إلى جانب أشهر المسلسلات والأعمال الدرامية العربية، هذا التنوع في المحتوى ساهم في بناء قاعدة جماهيرية واسعة للقناة، مما جعلها واحدة من الخيارات المفضلة لدى المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي وفي هذا المقال، سنتناول تردد قناة MBC1 وأهم البرامج التي تقدمها.
تردد قناة MBC1 على الأقمار الصناعية
تبث قناة MBC1 محتواها على مدار الساعة بجودة عالية، خالية من التشويش والانقطاع، مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة لدى المشاهدين ويمكن استقبال القناة عبر عدة أقمار صناعية، إليكم تفاصيل الترددات:
تردد قناة MBC1 على نايل سات
يمكن استقبال قناة MBC1 عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام الإحداثيات التالية:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كما يتوفر تردد آخر لمنطقة شمال أفريقيا:
- التردد: 11559
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة MBC1 على عرب سات
توفر قناة MBC1 ترددًا إضافيًا عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكن استقبال القناة باستخدام البيانات التالية:
- التردد: 11276
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة MBC1 على ياه سات
يمكن أيضًا متابعة قناة MBC1 عبر القمر الصناعي ياه سات باستخدام الإحداثيات التالية:
- التردد: 11900
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية ضبط تردد قناة MBC1 على أجهزة الاستقبال
لتنزيل قناة MBC1 على أجهزة الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بعد.
- ابحث عن خيار “البحث اليدوي” أو “بحث القنوات”.
- اختر القمر الصناعي المناسب الذي تبث عليه القناة.
- أدخل تردد قناة MBC1 وفقًا للقمر الصناعي المحدد.
- قم بإدخال معلومات القناة المطلوبة، مثل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على زر البحث وانتظر قليلاً حتى يتم تثبيت القناة على جهاز الاستقبال.
- بعد الانتهاء من البحث، اضغط على زر “حفظ” ثم اخرج عد إلى قائمة القنوات.
- باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة MBC1 ومتابعة محتواها المميز.