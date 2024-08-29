خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1446 هيئة تقويم التعليم والتدريب توضح

يعتبر اختبار الرخصة المهنية أحد أهم المتطلبات لمنح ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، ويجرى هذا الاختبار سنويًا في مواعيد محددة تحت إشراف هيئة تقويم التعليم، ويهدف إلى ضمان تأهيل المعلمين بشكل قانوني وفعّال للعمل في قطاع التعليم وفي إطار الاستعدادات للعام 2024، أعلنت هيئة تقويم التعليم عن فتح باب التسجيل لهذا الاختبار، وحددت المواعيد والخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل اختبار الرخصة المهنية وأهمية التسجيل فيه.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 2024

لتسهيل عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لعام 2024، قدمت هيئة تقويم التعليم مجموعة من الخطوات التي يجب على المعلمين والمعلمات اتباعها وفيما يلي تفاصيل هذه الخطوات:

يجب على الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على خيار “الرخصة المهنية” من القائمة الرئيسية.

اختر “الاختبار العام” ثم اضغط على “التسجيل” وبعدها “المتابعة”.

ستظهر لك بعض التعليمات التي يجب قراءتها بعناية والموافقة عليها قبل استكمال عملية التسجيل.

حدد التخصص الذي ترغب في اختباره، بالإضافة إلى اختيار المكان وموعد الاختبار المناسب لك.

في النهاية، اضغط على “التالي” وتابع التعليمات لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمعلمين والمعلمات التسجيل بسهولة في اختبار الرخصة المهنية والاستعداد للخطوات القادمة.

مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2024

بعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية، يتمكن المعلم من الحصول على الترخيص اللازم لممارسة مهنة التعليم بشكل قانوني لمدة خمس سنوات وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس عن مواعيد التسجيل لهذا الاختبار لعام 2024 على النحو التالي: