لاعب الأهلي الجديد اشرف داري يلحق بالديربي، موعد مباراة القرن الأهلي والزمالك السوبر الافريقي وتردد القنوات الناقلة 2024، يشهد عشاق كرة القدم حالياً اهتماماً متزايداً بشأن موعد مباراة الأهلي المقبلة، حيث يستعد الفريق لمواجهة مرتقبة في كأس السوبر الإفريقي ضد غريمه التقليدي الزمالك، تأتي أهمية المباراة هذا الموسم بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، بينما توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية.

موعد مباراة القرن الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2024

نطل عليكم الآن بكل ما يخص اشرف داري يلحق بالديربي، موعد مباراة القرن الأهلي والزمالك السوبر الافريقي 2024، حيث أنه ستُقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر 2024 في المملكة العربية السعودية، على ملعب “المملكة أرينا”، كما يستعد الأهلي لتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها محمد علي بن رمضان، يحيى عطية الله، وأشرف داري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

فبعد أن توصلتم معنا على اشرف داري يلحق بالديربي، موعد مباراة القرن الأهلي والزمالك السوبر الافريقي وتردد القنوات الناقلة 2024، نتعرف معكم الآن على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024، حيث أنه ستُبث المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وقناة إم بي سي مصر.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة للمباراة

نصل بكم الآن للتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة السوبر الافريقي، يمكنكم متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6، وتردد القناة كالتالي: