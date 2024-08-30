يالولو يالولو في نونو..تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 بدون تشويش لإسعاد أطفالك

تصدر تردد قناة وناسة 2024 مؤخرًا محركات البحث، حيث يسعى الكثير من متابعي القناة في مصر والوطن العربي إلى ضبطه، وتعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث تتيح للأهالي قضاء لحظات ممتعة مع صغارهم. تتميز القناة بشخصية “لولو” الجذابة، بالإضافة إلى تصميمها المبدع الذي يجمع بين الألوان الزاهية والرسومات المتحركة، مما يجعل المحتوى الترفيهي أكثر جذبًا للأطفال وفي السطور التالية، سنقدم لكم تفاصيل تردد القناة وكيفية ضبطه على أجهزة الاستقبال.
تردد قناة وناسة 2024
تسعى قناة وناسة دائمًا لتحديث مكتبتها بشكل دوري، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة لمحبي الموسيقى في العالم العربي وتقدم القناة حفلات حية وتغطيات خاصة، مما يعزز من شعبيتها وجاذبيتها بين الجمهور وإليكم تفاصيل تردد قناة وناسة 2024:
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال
إذا كنت ترغب في ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بشكل صحيح:
- استخدم ريموت التحكم عن بعد للبحث عن خانة الإعدادات (Menu) وهذا سيمكنك من الوصول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز.
- بعد الدخول إلى قائمة الإعدادات، ابحث عن خيار إدخال تردد جديد أو إضافة قناة واضغط عليه.
- في القائمة الجديدة، حدد القمر الصناعي الذي تبث من خلاله قناة وناسة.
- بعد اختيار القمر الصناعي، سيطلب منك إدخال البيانات الأساسية للقناة وتأكد من إدخال التردد، معدل الترميز، ومعامل الخطأ بدقة.
- بمجرد الانتهاء من إدخال جميع المعلومات، اضغط على خيار البحث أو Scan للعثور على القناة.
- بعد انتهاء البحث وظهور قناة وناسة ضمن قائمة القنوات المكتشفة، قم بالضغط على خيار حفظ أو Save لتثبيت القناة على جهازك.