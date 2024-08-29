كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024 وأهم الشروط

مع اقتراب موعد التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية لعام 2024، يزداد اهتمام المواطنين الأردنيين بهذا الموضوع الحيوي وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث يواجه العديد من الطلاب تحديات تعليمية كبيرة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من تدني الوعي التعليمي وارتفاع معدلات الأمية. تسعى المكرمة الملكية، التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، إلى تعزيز العملية التعليمية وتوفير فرص أفضل للطلاب المحتاجين وتمثل هذه المكرمة مصدر دعم مهم للطلاب، مما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة وتعزيز التنمية الوطنية.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات

تسعى المكرمة الملكية للجامعات إلى تسهيل عملية التسجيل للطلاب، وقد تم توضيح الخطوات اللازمة للدخول إلى الموقع الرسمي للمكرمة إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

ابدأ بدخولك إلى الموقع الرسمي الخاص بالمكرمة الملكية.

بعد فتح الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار “التسجيل في المكرمة” واضغط عليه.

سيطلب منك الموقع تقديم بعض المعلومات الشخصية الأساسية وتأكد من إدخال هذه البيانات بدقة لتفادي أي مشاكل.

بعد إدخال المعلومات، سيُطلب منك كتابة كود التحقق المرئي للتأكد من صحة التسجيل.

بعد إتمام الخطوات السابقة، ستصلك رسالة تحتوي على “رمز التحقق” وقم بتدوين هذا الرمز في الخانة المخصصة له في الصفحة.

سيتطلب الموقع إرفاق بعض المستندات اللازمة لدعم طلبك.

أخيرًا، اضغط على زر “تقديم الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات المحتاجة، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية وتتضمن هذه الشروط ما يلي: