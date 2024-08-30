عاجل.. مجلس الوزراء يُعلن عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق في هذا اليوم

سبق أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي على أن يكون بداية شهر تشرين الأول، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات، ومن جديد قام مجلس الوزراء العراقي بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق، حيث تم تقديم اليوم موعد بداية العام الدراسي، فدعونا نذكر لكم الموعد النهائي لرجعة الملكات التعليمية والطلاب والطالبات، فكونوا معنا.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم أن يكون الثاني والعشرين من شهر أيلول القادم هو موعد بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن حددته وزارة التربية العراقية في الأول من أكتوبر القادم، وقد جاء موعد بداية الدراسة للطلاب والملاكات التدريسية بجميع مدارس العراق في الموعد التالي:

الأحد 15 أيلول 2024 القادم إن شاء الله هو موعد مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية عملها للعام الدراسي.

يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024 هو موعد بدء العام الدراسي الجديد للطلبة والطالبات.

أي ما تم تغييره هو موعد رجعة الطلاب، حيث تم التقديم أسبوعًا تقريبًا، بينما رجعة المعلمين والمعلمات في الموعد المحدد دون تغيير، وبالتأكيد تم التنسيق بين وزارة التربية العراقية ومجلس الوزراء لتحديد موعد الدراسة الفعلي.

بداية الدراسة في العراق لطلاب الجامعات

وفي ذكر الحديث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق بالمدارس، نوضح لكم موعد بداية الدراسة لطلاب الجامعات العراقية، ومن المفترض أن يبدأ عامهم الدراسي في السادس عشر من أيلول القادم، وذلك إن لم يصدر أمرًا بتغيير موعد الرجعة، وذلك كما حدث مع المدارس، ولكن حتى الآن العودة 16 سبتمبر 2024.