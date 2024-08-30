ثبتها الآن أطفالك هيعشقوها تردد قناة تنة ورنة اللطيفة على قمر النايل سات والعرب سات سليهم ومتعهم 2024، يبحث الكثيرون عن تردد قناة تنة ورنة لعام 2024، نظرًا للمحتوى المميز الذي تقدمه للأطفال، والذي يشمل برامج تعليمية وتوعوية. تعتبر القناة خياراً مفضلاً للأباء والأمهات لما توفره من محتوى هادف وآمن، بالإضافة إلى المسابقات والألعاب التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال الفكرية.

أطفالك هيعشقوها تردد قناة تنة ورنة اللطيفة 2024

أطفالك هيعشقوها تردد قناة تنة ورنة اللطيفة على قمر النايل سات والعرب سات سليهم ومتعهم 2024، حيث يمكنك تسلية أطفالك من خلال أفلام ومسلسلات كرتون مميزة تعرض على شاشة قناة تنة ورنة من خلال الترددات التالية:

تُبث قناة تنة ورنة عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11853

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة تنة ورنة على العرب سات

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة تنة ورنة 2024

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى أطفالك هيعشقوها، تردد قناة تنة ورنة اللطيفة على قمر النايل سات والعرب سات سليهم ومتعهم 2024، نتعرف الآن معكم على كيفية ضبط واستقبال تردد قناة تنة ورنة 2024، لتنزيل قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: