50% مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة للتنسيق، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، ومع إعلان نتائج المرحلة الثانية، يزداد البحث حول معلومات الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، وخصوصًا بالنسبة لطلاب علمي علوم ورياضة، ومن خلال الأسطر التالية نبين الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة، ومؤشرات التنسيق المتوقعة.

كليات المرحلة الثالثة 2024 (علمي علوم ورياضة)

تستعرض جريدة الوطن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة لعام 2024 وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

الكليات المتاحة (علمي علوم):

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الكليات المتاحة (علمي رياضة):

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كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2024

ارتفعت معدلات بحث الطلاب حول كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة للعام 2024، هذا التقدم جاء تزامنًا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتي تمت في يوم الثلاثاء الماضي، يتساءل العديد من الطلاب عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية، سواء في فرع علوم أو رياضة، سيبدأ بمجموع 50% فأكثر، حيث أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للطلاب في الشعبة العلمية كان 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60% فأكثر.

ووفقًا لإحصائيات العام الماضي، جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة في 2023 من 249 درجة لجميع الشعب.