خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025 ومعايير القبول

يترقب العديد من المواطنين نتيجة القرعة وكيفية الاستعلام عن أسماء الذين تم قبولهم في قرعة الحج بالعراق إذ تعد هذه الأمنية الكبيرة التي يسعى لتحقيقها كل مسلم عربي في الوطن العربي وأيضا حول العالم وعندما يتم الإعلان عن نتائج المقبولين في القرعة، يبدأ البحث عن تلك الأسماء والتهيئة للوثائق اللازمة للمواطنين الذين تم قبولهم، وقد أنشأت الهيئة العليا للحج والعمرة موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج عام 2025.

خطوات معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق

تقوم الهيئة العليا للحج والعمرة بفتح موقعها الإلكتروني للمواطنين مباشرة بعد الإعلان عن نتائج القرعة مما يتيح لهم الاستفسار والتحقق من ما إذا كانت أسماؤهم ضمن المقبولين أم لا لمعرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة.

اختار تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم اختار الأمر نتائج قرعة الحج.

أدخل بياناتك الشخصية.

اضغط على الأمر استعلام.

سيتم إعلان جميع أسماء المقبولين في قرعة الحج، يرجى التحقق من اسمك ضمن القائمة.

معايير قبول طلبك في حج القرعة 2025

لكي تقبل في حج القرعة في العراق يتوجب عليك أن تتوافق مع الشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة العليا للحج والعمرة يمكنك من خلال هذه النقاط معرفة أبرز المعايير المحددة للقبول في حج القرعة وهي:

أن تكون عراقي الجنسية أب و أم.

أن تكون إقامتك في جمهورية العراق إقامة دائمة ومتواصلة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحج عن ثمانية عشر عاما.

أن لا يكون قد سجل في حج القرعة من قبل.

يتمتع بالصحة الجيدة ويفتقر إلى الأمراض المزمنة التي تمنعه من أداء مناسك الحج.

التسجيل المبكر على الموقع يعتبر مهما بسبب الزيادة في الأعداد، حيث يعطى الأفضلية للتسجيل المبكر.

أهم المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج

يتطلب منك تقديم بعض الوثائق خلال إجراءات التقديم الإلكتروني لطلب الحج بالقرعة، ويتوجب عليك إعداد وتقديم هذه الوثائق لضمان قبول طلبك ومن هذه الوثائق: