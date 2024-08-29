ماما جابت بيبي.. أجمل برامج وأغاني مفيدة للاطفال سلي طفلك وحمل تردد قناة طيور الجنة

تشهد قناة طيور الجنة نمواً مستمراً، حيث يزيد عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ، تعتبر القناة خياراً مفضلاً للآباء الذين يسعون إلى تقديم محتوى موجه لأبنائهم، بعيداً عن الممارسات السلبية في بعض الوسائط الأخرى، تبقى قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال، مستمرة في تقديم محتوى هادف يجمع بين المتعة والتعليم، تعمل القناة على تعزيز تواصلها مع جمهورها من خلال التفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والترفيهية، مما يضمن لها الاستمرارية والنجاح في المستقبل.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد:11724.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة القناة هي: HD.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

كما يتوفر تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد:11310.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: عمودي – رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

برامج قناة طيور الجنة للأطفال

في عالم الإعلام المرئي للأطفال، تبرز قناة طيور الجنة كواحدة من أبرز القنوات التي قدمت محتوى متميزا، تأسست القناة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحا ملحوظا في جذب جمهور واسع من الأطفال في العالم العربي، تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التربوية والترفيهية، تتضمن: