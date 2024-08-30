استعلم عنها الآن.. خطوات الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2024 وشروط القبول

الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج يشغل الكثير من المواطنين الذين ينتظرون نتائج القرعة وكيفية معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق، حيث تعد هذه المناسبة حلما كبيرا لكل مسلم عربي داخل الوطن العربي والعالم بأسره، فور إعلان نتائج المقبولين يبدأ البحث عن تلك الأسماء والتجهيز للمستندات للمواطنين الذين تم قبولهم، وقد أقدمت الهيئة العليا للحج والعمرة على توفير موقع إلكتروني يتيح للناس معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج عام 2025.

خطوات معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق

تقوم الهيئة العليا للحج والعمرة بعد إعلان نتائج القرعة بتفعيل موقعها الإلكتروني للمواطنين ليتمكنوا من الاستفسار ومعرفة ما إذا كانت أسماؤهم ضمن المقبولين أم لا لمعرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج يمكنك اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

اختار تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على الأمر نتائج قرعة الحج.

أدخل بياناتك الشخصية.

اضغط على الأمر استعلام.

سيتم الإعلان عن جميع أسماء المقبولين في قرعة الحج، لذلك يرجى التحقق من اسمك ضمن القائمة.

معايير قبول طلبك في حج القرعة 2025

لكي تقبل في حج القرعة بالعراق يجب أن تتوافق مع الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا للحج والعمرة يمكنك من خلال هذه النقاط التعرف على أهم المعايير التي تم وضعها للقبول في حج القرعة وهي:

أن تكون عراقي الجنسية أب و أم.

يجب أن تكون إقامتك في جمهورية العراق إقامة دائمة ومتواصلة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحج عن ثمانية عشر عاما.

أن لا يكون قد سجل في حج القرعة من قبل.

يتمتع بصحة جيدة ويفتقر إلى الأمراض المزمنة التي تعيق قيامه بمناسك الحج.

التسجيل المبكر على الموقع ضروري بسبب زيادة الأعداد، لذا فإن الأولوية تمنح للتسجيل المبكر.

أهم المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج

يتوجب عليك تقديم بعض الوثائق أثناء تقديمك الإلكتروني لطلب الحج عبر القرعة، ويجب عليك تحضير هذه الوثائق وتقديمها ليتم قبول طلبك ومن بين هذه الوثائق: