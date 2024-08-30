شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي بالجزائر 2024 مع طريقة التقديم

يوجد العديد من الشباب الذين يرغبون في الانضمام للجيش الوطني الجزائري في عام 2024 ويعود ذلك إلى رغبتهم في الدفاع عن أمن وأمان بلدهم، وقد قامت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بفتح باب التسجيل من خلال نشر رابط إلكتروني لاستقبال طلبات المتقدمين مما يسهل العملية عليهم ويجنبهم الازدحام وإضاعة الوقت في الذهاب إلى مكاتب التسجيل وبالتالي أصبح بإمكان جميع الشباب التقديم عبر الإنترنت بسرعة، بشرط استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع لقبول الطلبات، لمعرفة شروط القبول والإجراءات اللازمة يرجى متابعة المعلومات الإضافية.

شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي

إذا كنت شابا وترغب في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، فمن الضروري أن تكون على دراية ببعض الشروط والمتطلبات الهامة التي تفرضها وزارة الدفاع للتجنيد وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مقيما داخل أراضي الجزائر.

يجب أن يكون عمر الشاب بين 18 و22 عاما.

أن يكون المتقدم أعزب.

توافر شهادة البكالوريا.

عدم وجود أي قضايا جنائية على المتقدم.

أن يكون حسن السير وأيضًا جيد السلوك.

التمكن من اجتياز الفحص الطبي والنجاح في جميع الاختبارات الجسدية والذهنية.

آلية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر

يشهد هذا العام إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، مما يعكس مدى حب الشباب لوطنهم ورغبتهم في الدفاع عنه وقد وفرت وزارة الدفاع وسيلة مريحة للتسجيل عبر الإنترنت، تعرفوا عليها الآن: