“من هنا” طريقة التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024

للحصول على بطاقة ريادة الأعمال، تعد هذه البطاقة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة العمانية لفائدة المواطنين الذين يمتلكون مشاريع خاصة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة ويتساءل الكثيرون عن خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان عام 2024 وقد أعلنت الحكومة العمانية عن وجود بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لقبول طلباتهم.

طريقة التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024

أعلنت الحكومة العمانية عن بدء استقبال طلبات التسجيل لبطاقة ريادة الأعمال، ومنذ ذلك الحين يعبر العديد من المواطنين عن رغبتهم في التسجيل للاستفادة من الدعم المتاح، وقد أوضحت الحكومة أن التسجيل يتم وفقا للخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الرابط المخصص لهم.

من الخيارات المعروضة على الشاشة أمامك، قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة ريادة الأعمال من الخيارات المتاحة.

بعد ذلك يطلب الموقع إدخال بعض المعلومات الشخصية لمقدم الطلب، ويجب التأكد من أن هذه المعلومات صحيحة تماما.

بعد ذلك يطلب الموقع منك اختيار نوع البطاقة التي تود الحصول عليها، سواء كانت فضية أو ذهبية.

يتم الضغط على زر تسجيل الطلب، ثم يتم الانتظار لمراجعة طلبك، والتواصل معك عبر البريد الإلكتروني للموافقة على إصدار البطاقة.

ما هي شروط التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال

بعد مراجعة الخطوات السليمة للتسجيل على البطاقة، يتساءل العديد من المواطنين عن المتطلبات الأساسية التي ينبغي أن تتوفر لدى جميع المتقدمين ليتم الموافقة على إصدار البطاقة وقد تم توضيح أن الشروط هي كالتالي: