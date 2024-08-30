خطوات وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024

الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث أكدت إدارة المرور العراقية أنه يتعين على جميع المواطنين الذين يمتلكون سيارات دفع الغرامات المرورية في المواعيد المحددة من قبل الإدارة لتفادي فرض أي غرامات مالية إضافية، كما أعلنت الإدارة عن إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرقم الألماني في العراق، وأوضحت أنه يمكن سداد قيمة الغرامات بشكل إلكتروني سنستعرض خطوات السداد الصحيحة في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني

تعد الخدمات الإلكترونية من أبرز الخدمات الرسمية التي تهم جميع المواطنين في العراق، لأنها تسهم في توفير الوقت والجهد للاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، يجب اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

ثم سجل حسابك لتأكيد الدخول، ويمكنك أيضا الضغط على خيار إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك في التسجيل.

اختار الخدمات المرورية من الخيارات المتاحة على الشاشة، وسيتم تسجيل بعض المعلومات التي يطلبها الموقع، ويجب التأكد من أنها دقيقة تماما.

بعد ذلك يتم تسجيل بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بالسيارة، مثل الرقم الوطني للمواطن ورقم السيارة ويجب إدخاله بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع المعلومات يتم اختيار الاستعلام، وستظهر على الشاشة تفاصيل قيمة الغرامات المرورية المسجلة على المواطن.

أهم ضوابط تسديد الغرامات المرورية

ذكرت إدارة المرور العراقية أن هناك شروطا أساسية يجب أن تتوفر لدى المواطن كما يجب تسديد قيمة الغرامات بالشكل الصحيح، وهذه الشروط هي كما يلي: