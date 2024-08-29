“شوف اسمك حالا” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط التقديم

يتصدر رابط دخول منصة مظلتي عمليات البحث في العراق، حيث يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لتقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم وفي هذا المقال، سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من البرنامج، بالإضافة إلى رابط الدخول إلى منصة مظلتي.

رابط دخول منصة مظلتي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية عبر رابط الدخول إلى منصة مظلتي، من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة. إليك الخطوات اللازمة:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

أدخل الرقم التعريفي واسم الشخص المتقدم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

من القائمة المنسدلة، اضغط على خيار “برنامج الدعم الاجتماعي”.

اختر المحافظة التي يتبع لها الشخص المتقدم للبرنامج.

حدد الوجبة المراد الاستعلام عنها، واملأ جميع البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على تبويب “الاستعلام” لتظهر لك قائمة بأسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

تسهل هذه الخطوات عملية الاستعلام وتوفر للمواطنين المعلومات اللازمة حول الدعم المقدم لهم.

أهم الأوراق المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية لإتمام عملية القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة ومن أبرز هذه المستندات: