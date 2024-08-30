سجل وتابع دروسك… خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1446 وما هي شروط وضوابط التسجيل بها

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتدشين منصة مدرستي 1446 ليستخدمها الطلاب بدلًا من أساليب الدراسة التقليدية، وبالأخص في حالات الطوارئ مثل فترة وباء كورونا، ويعتمد دخول الطلاب واستفادتهم من المنصة عبر تسجيل الدخول عليها، حيث توفر المنصة صفوف دراسية للطلاب بدون الحاجه لحضورهم الفعلي فيتم الحضور أون لاين عن بعد، وهذه المنصة ضمن أفضل المنصات الإلكترونية التعليمية ويتم تطويرها بشكل مستمر، كما أن المنصة توفر خدمات متنوعة تعمل على تسهيل الدراسة على الطلبة من منازلهم.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1446

أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي 1446 خلال جائحة كورونا حتى تستمر العملية التعليمية ومتابعة مستوى الطلاب وتقييمهم بشكل دوري، كما أن المنصة تتيح خدمات إلكترونية متعددة تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، ويتم تسجيل الطلاب بناءً على الطريقة التالية:

في البداية يتم فتح منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي.

تحديد كلمة تسجيل من الواجهة الرئيسية للمنصة.

اختر تسجيل حساب شخصي للطالب.

إدخال حساب الطالب على مايكروسوفت.

كتابة معلومات الطالب المطلوبة بشكل صحيح والتحقق من دقتها.

تدوين اسم الطالب المستخدم للمنصة وتحديد كلمة مرور وتأكيدها.

أخيرًا تحديد تبويب تسجيل حتى يتم الدخول إلى المنصة واستخدام الخدمات المتوفرة.

شروط تسجيل الطلاب في موقع مدرستي 1446

أوضحت الوزارة شروط محددة ينبغي أن تتحقق في كل الطلاب الذين يقوموا بالتسجيل عليها وذلك للاستفادة من خدمات المنصة، حيث أن الشروط تضمن الآتي: