زي بتاعت بره.. طريقة عمل الهريسة المرملة بأسرار المحلات وبطعم لا يقاوم

تعتبر الهريسة واحدة من أجمل الحلويات الشرقية التي يمكن لربة المنزل تحضيرها بسهولة في المنزل، لتستمتع بطعمها المميز واللذيذ وتُ=عتبر الهريسة خيارًا مثاليًا لتقديمها في المناسبات المختلفة، حيث تجمع بين النكهات الغنية والمكونات البسيطة وفي السطور القادمة، سنستعرض طريقة عمل الهريسة بالمقادير والخطوات الصحيحة، مع التركيز على المكونات الأساسية مثل السميد واللبن الرائب والسكر والسمن وتابع معنا لتتعرف على كيفية إعداد هذه الحلوى الشهية.

طريقة عمل الهريسة

تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وإليك المقادير والخطوات اللازمة لإعداد الهريسة بالطريقة التقليدية.

المقادير

مكونات الهريسة:

4 أكواب من السميد الخشن

2 كوب من الزبادي أو اللبن الرائب

1 كوب من السكر

ربع كوب من السمن أو الزبدة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم فستق أو لوز أو سوداني للتزيين

مكونات القطر (الشربات):

3 أكواب من الماء

6 أكواب من السكر

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير