زي بتاعت بره.. طريقة عمل الهريسة المرملة بأسرار المحلات وبطعم لا يقاوم

تعتبر الهريسة واحدة من أجمل الحلويات الشرقية التي يمكن لربة المنزل تحضيرها بسهولة في المنزل، لتستمتع بطعمها المميز واللذيذ وتُ=عتبر الهريسة خيارًا مثاليًا لتقديمها في المناسبات المختلفة، حيث تجمع بين النكهات الغنية والمكونات البسيطة وفي السطور القادمة، سنستعرض طريقة عمل الهريسة بالمقادير والخطوات الصحيحة، مع التركيز على المكونات الأساسية مثل السميد واللبن الرائب والسكر والسمن وتابع معنا لتتعرف على كيفية إعداد هذه الحلوى الشهية.
طريقة عمل الهريسة
تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وإليك المقادير والخطوات اللازمة لإعداد الهريسة بالطريقة التقليدية.
المقادير
مكونات الهريسة:
- 4 أكواب من السميد الخشن
- 2 كوب من الزبادي أو اللبن الرائب
- 1 كوب من السكر
- ربع كوب من السمن أو الزبدة
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم
- فستق أو لوز أو سوداني للتزيين
- مكونات القطر (الشربات):
- 3 أكواب من الماء
- 6 أكواب من السكر
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير
- اخلط السميد مع السمن جيدًا حتى يتجانس الخليط. ثم أضف السكر واستمر في الخلط.
- بعد ذلك، أضف اللبن الرائب والبيكنج بودر إلى المزيج، ثم أضف كربونات الصوديوم واخلط كل المكونات جيدًا.
ترك العجينة ترتاح
- اترك العجينة لترتاح لمدة 4 ساعات تقريبًا.
- قم بدهن صينية البسبوسة بالقليل من السمن، ثم صب خليط الهريسة في الصينية مع مراعاة أن يكون السمك متساويًا.
- ادهن العجينة بالقليل من السمن، ثم أضف المكسرات للتزيين حسب الرغبة.
- ضع الصينية في الفرن على الرف السفلي على درجة حرارة 200 مئوية، واتركها حتى تنضج تمامًا.
- في هذه الأثناء، اخلط جميع مكونات القطر في إناء على النار واتركه حتى يغلي ويعقد.
- بعد أن تنضج الهريسة، قم بتقطيعها حسب الرغبة، ثم ضع الصينية في الفرن العلوي لتحمير الوجه
- أخرج الصينية من الفرن وصب القطر الساخن على الهريسة ببطء، ثم اتركها لترتاح لمدة 4 ساعات.
- قدم الهريسة بالهناء والشفاء واستمتع بطعمها الرائع.
- بهذه الطريقة، يمكنك تحضير هريسة لذيذة تُعد خيارًا مثاليًا للمناسبات والاحتفالات.