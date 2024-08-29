سجل الان.. خطوات التسجيل في وظائف محافظة صلاح الدين بالعراق وتعرف على شروط التقديم على الوظائف المتاحة 

تعتبر الوظائف الحكومية من أكثر الوظائف التي يرغب العديد من الشباب التقديم عليها، وقد أعلنت الحكومة العراقية بإتاحة بعض فرص العمل في محافظة صلاح الدين، وقد أوضحت بأنه يتم العمل على التسجيل في الوظائف إلكترونيا، وأوضحت الخطوات الصحيحة في التسجيل في الوظائف سنتعرف عليها وعلى شروط التقديم.

رابط التسجيل في وظائف صلاح الدين بالعراق

أعلنت محافظة صلاح الدين بانه متوفر لديها بعض الوظائف ولكن أعلنت بأنها بعقود لمدة 3 سنوات فقط، كما أوضحت بأنه سيتم العمل على تسديد راتب شهري للمتقدمين تصل قيمتها إلى 300.000 دينار عراقي، كما أعلنت بأنه يتم التسجيل في الوظائف بناء على اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل في الوظيفة من هنا .

ويتم العمل على تسجيل كافة البيانات الخاصة بك في الاستمارة ومن الضروري التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

كما يجب على المتقدم إرسال كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع لتأكيد التسجيل في الوظيفة، ويجب الانتظار لحين التواصل معك مرة أخرى للقبول في الوظيفة.

ما هي شروط التسجيل في وظائف صلاح الدين

أعلنت الحكومة العراقية بأنه يتم العمل على قبول المتقدمين على الوظائف بناء على عدة شروط وهي كالتالي: