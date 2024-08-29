سجل بسرعة.. طريقة التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال العمانية وشروط التسجيل تعرف عليها 

تعد بطاقة ريادة الأعمال من أهم المستندات الرسمية التي يجب توافرها لدى كافة المواطنين في عمان، وقد أعلنت الحكومة العمانية بأنه يتم العمل على التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال إلكترونيا، كما أوضحت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم قبول طلب التسجيل الخاص بهم، سنتعرف عليها.

كيفية التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال العمانية 2024

أعلنت الحكومة العمانية بإتاحة استخراج بطاقة ريادة الأعمال أصحاب المشاريع سواء كانت الصغيرة والمتوسطة الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص باستخراج البطاقة من هنا .

بعدها يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار بطاقة ريادة الأعمال من الخيارات الموضحة على الشاشة.

يطلب الموقع اختيار نوعية البطاقة التي ترغب الحصول عليها، كما يجب تسجيل كافة البيانات التي يطلبها المنصة ويجب التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

من الضروري العمل على إرسال كافة المستندات الرسمية، واضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك من قبل الوزارة.

ماهي ضوابط التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال العمانية

أوضحت المؤسسة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يتم العمل على استخراج البطاقة الكترونيا وأوضحت أنه يجب توافر الشروط التالية للتسجيل: