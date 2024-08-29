الملحمة مستمرة موعد عرض الموسم السادس المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة ثبتها الآن 2024، مع اقتراب موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”، تزايدت عمليات البحث بين محبي الدراما التركية للحصول على تفاصيل العرض الجديد، حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ إطلاق أول أجزائه، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر الموسم السادس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس.

الملحمة مستمرة موعد عرض الموسم السادس المؤسس عثمان 2024

نقدم لكم في عبارات بسيطة الملحمة مستمرة، موعد عرض الموسم السادس المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة ثبتها الآن 2024، ومن المقرر أن توقيتات عرض المسلسل كما يلي:

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن تأجيل موعد عرض الجزء السادس بسبب تأخير تصوير الحلقات الأولى. ومن المتوقع أن تبدأ أولى حلقات الموسم السادس في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر. سيتم عرض الحلقات على قناة ATV التركية كل أربعاء الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إعادة الحلقة على نفس القناة في اليوم التالي عند منتصف الليل. كما ستعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقات كل خميس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة والقاهرة، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة عصرًا. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض قناة وطن الكويتية الحلقات كل خميس الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية بعد الظهر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل “المؤسس عثمان”

فبعد أن تعرفت معنا على الملحمة مستمرة، موعد عرض الموسم السادس المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة ثبتها الآن 2024، نتعرف معكم على تردد القنوات الناقلة لمسلسل “المؤسس عثمان”، لمتابعة حلقات المسلسل، يمكنكم ضبط أجهزتكم على الترددات التالية:

قناة ATV التركية:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024