أحدث اصدارات شاومي.. هاتف Xiaomi Redmi A3 الجديد بمواصفات جبارة وأسعار اقتصادية مش هتتكرر “موبايل الغلابة”

أطلقت شركة شاومي الرائدة في تكنولوجيا الهواتف هاتف Xiaomi Redmi A3 الذي يعد من أهم الإصدارات الإقتصادية التي تميزت في الفترة الحالية، وذلك بسبب تصميم ظهر الهاتف الأنيق من الجلد وشاشته كبيرة الحجم يصل ترددها إلى 90 هرتز، ولقد توالت التطورات والتحديثات بشكل كبير في كل إصدارات شاومي خلال الأعوام الماضية، ولقد ضم هذا الهاتف مجموعة من أفضل مواصفات وتحديثات الأندرويد.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi A3 من شاومي

عند إصدار هاتف Xiaomi Redmi A3 الجديد أعلنت الشركة أن يحتوي يكون على أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتاحة في عالم الهواتف، ولقد امتلك هاتف ريدمي اي 3 مجموعة من المواصفات العالية وتضمنت التالي:

الهاتف يدعم عمل شريحتين اتصال ولكن يكونون من النوع

كما يسمح باستخدام شبكات من الجيل الثانى 2G وحتى الجيل الرابع 4

يتميز بتصميم فريد حيث تم تصنيع الظهر من مادتي الجلد والزجاج وفريم الهاتف من البلاستيك.

أبعاد موبايل Xiaomi Redmi A3 القياس هي 168.3×76.3×8.3 ملم.

الهاتف ذو وزن خفيف مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة حيث أنه عبارة عن 199 جرام.

أسعار موبايل Xiaomi Redmi A3 في الأسواق العربية

أطلقت شركة شاومي هاتفها في الأسواق العربية، حيث يتوفر الهاتف في الإمارات والسعودية وكذلك في مصر، وذلك بأسعار متفاوتة جاءت على النحو الآتي: