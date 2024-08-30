” استقبلها الآن في خطوة واحدة “.. تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الرائدة عالميًا في تقديم المحتوى الوثائقي المتميز والمثير للاهتمام، والتي تتميز ببرامجها المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات العلوم، الطبيعة، التاريخ، التكنولوجيا، والحياة البرية، ومع التحديثات المستمرة في ترددات القنوات على الأقمار الصناعية، يسعى الكثير من محبي القناة إلى معرفة الترددات الجديدة لضبطها على أجهزة الاستقبال والاستمتاع بمحتواها الشيق، وهو ما سوف نوضحه من خلال هذه السطور.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد
يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
للمشاهدين الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات، يمكنهم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال التردد التالي:
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- افتح القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الريموت كنترول.
- انتقل إلى خيار إعدادات القنوات أو التركيب
- اختر خيار “إضافة تردد جديد” وأدخل التردد المذكور مع الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعد إدخال التردد، قم ببدء عملية البحث عن القنوات.
- ستظهر لك قائمة بالقنوات التي يمكن استقبالها على هذا التردد، ومن بينها قناة ناشيونال جيوغرافيك.
- بعد انتهاء عملية البحث، تأكد من حفظ القنوات التي تم العثور عليها للاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك.