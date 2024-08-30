” استقبلها الآن في خطوة واحدة “.. تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الرائدة عالميًا في تقديم المحتوى الوثائقي المتميز والمثير للاهتمام، والتي تتميز ببرامجها المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات العلوم، الطبيعة، التاريخ، التكنولوجيا، والحياة البرية، ومع التحديثات المستمرة في ترددات القنوات على الأقمار الصناعية، يسعى الكثير من محبي القناة إلى معرفة الترددات الجديدة لضبطها على أجهزة الاستقبال والاستمتاع بمحتواها الشيق، وهو ما سوف نوضحه من خلال هذه السطور.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

للمشاهدين الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات، يمكنهم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال التردد التالي:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: